Буэнос-Айрес, , 08:35 — REGNUM За истекшие сутки в Аргентине было выявлено свыше 10 тыс. новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 20 ноября сообщает минздрав страны.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: ограничения ужесточаются — все новости»

По информации министерства, за последние 24 часа в стране выявили 10 097 заразившихся SARS-CoV-2 и в результате этого их общее число стало составлять 1 349 434.

Также сообщается, что за этот же период в Аргентине от COVID-19 скончались 185 пациентов и потому суммарное количество летальных исходов достигло 36 532.

При этом уточняется, что на данный момент в стране 1 167 514 человек вылечились от нового заболевания.

Как сообщало ИА REGNUM, днем ранее в Аргентине за сутки было выявлено 10 332 новых заразившихся коронавирусной инфекцией.