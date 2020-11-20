Кемерово, , 08:33 — REGNUM Заболеваемость COVID-19 в Кемеровской области продолжает плавно снижаться. Об этом заявил заместитель губернатора региона Алексей Цигельник.

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«За последнюю неделю продолжает снижаться количество обращений и вызовов скорой медицинской помощи по причине пневмонии, ОРВИ и коронавирусной инфекции, — уточнил Цигельник. — По оценкам главных врачей амбулаторно-поликлинических медицинских организаций, до 2−2,5 раз снизилось количество обращений в поликлиники по этим же поводам. И мы видим увеличение свободных коек в перепрофилированных для лечения пневмонии и коронавирусной инфекции отделениях».

Ранее ИА REGNUM сообщило, что в Кузбассе, по данным на сегодня, 20 ноября, за прошедшие сутки выявлено 175 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Днём ранее 178 случаев.

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