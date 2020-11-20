Москва, , 08:22 — REGNUM Новые приборы, которые скоро появятся у ГИБДД, помогут инспекторам очень быстро определить, употреблял ли водитель алкоголь или наркотики. Об этом сообщил 20 ноября начальник ГУОБДД МВД России Михаил Черников.

Специальные индикаторы определяют присутствие запрещённых веществ в слюне или в выдыхаемом воздухе. Это не алкотестер, пояснил Черников. Новые устройства помогут ограничить дорожное движение потребителей спиртного и наркотиков, они будут использоваться при проверках.

«Мы уже презентовали два средства индикации, которые позволяют по слюне определять наркотическое вещество», — сказал он РИА Новости.

Один из индикаторов покажет присутствие в организме наркотиков за 15 секунд. Такого человека «вычленят» из транспортного потока и направят на медосвидетельствование. При этом инспектор уже не позволит ему продолжить управление транспортным средством.

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