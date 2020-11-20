Нур-Султан, , 08:20 — REGNUM АО «Казахстанские железные дороги» приостановит погрузку грузов через стык «Достык — Алашанькоу» на границе с Китаем, сообщили в пресс-службе министерства индустрии и инфраструктурного развития Казахстана.

Запрет будет действовать с 23 по 30 ноября. Он не распространяется на грузы биг-бэг (тара из полипропилена), контейнеры и полувагоны для окатышей (полуфабрикат металлургического производства).

С 24 ноября по 4 декабря вводится также запрет на перевозку транзитного груза, за исключением грузов в контейнерах. В министерстве пояснили, что все ограничительные меры связаны с ужесточением контроля грузов с китайской стороны.

Ранее государственная комиссия Синьцзянь-Уйгурского автономного района Китая ужесточила контроль при приеме и перегрузке грузов на границе. Меры направлены на борьбу с распространением коронавируса.

В частности, дезинфицируются контейнеры, снимаются пробы грузов с каждого вагона, также возможен запрет на импорт зерна в мешках.

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