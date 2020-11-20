Улан-Удэ, , 08:20 — REGNUM В Бурятии будут наращивать парк службы такси для пациентов с коронавирусом. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства, такое поручение дал глава республики Алексей Цыденов из-за высокой востребованности услуги.

«Ковидное» такси Egov-buryatia.ru

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В настоящее время в службе задействовано десять машин, которые работают без выходных с 8 утра до 11 вечера. Всего они перевезли 907 пациентов. Как отмечается, услуга для пациентов бесплатная. Они могут воспользоваться такси для приезда в больницу на компьютерную томографию.

«Врач сам назначает время и дает заявку диспетчерам такси, и в установленное время машина привозит и увозит обратно домой пациента. Всегда хорошие отзывы жителей за такую возможность», — отметила министр здравоохранения региона Евгения Лудупова.

Как сообщало ИА REGNUM, для координации работы такси в администрации Улан-Удэ создана диспетчерская служба. При этом водители работают в средствах индивидуальной защиты, а салон автомобиля дезинфицируется три раза в сутки.

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