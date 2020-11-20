Москва, , 08:22 — REGNUM В начале следующей недели на европейской части России ожидаются гололедица, снег и колебания температуры воздуха. Об этом 20 ноября рассказал начальник ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин.

«Если говорить о следующей неделе на европейской территории, то сейчас передышка. А на Нижней Волге (Волгоградская область, Самара, Саратов) будет дежавю (гололед, снегопад, колебания температур — ред.) в воскресенье, понедельник, вторник», — приводит его слова РИА Новости.

Также он пояснил, что на данной территории объединятся два атмосферных образования и в результате этого образуется «ложбина» от Мурманска до Черного моря, до Турции.

Кроме того, Варакин указал, что на грядущей неделе непогода в наибольшей степени будет заметна в западной части Центрального федерального округа — от Смоленской до Ленинградской области, так как данные регионы окажутся ближе всего к центру циклона. При этом Москва и Подмосковье будут чуть дальше и потому в столичном регионе неблагоприятных погодных явлений будет меньше.

«Будут такие метеокачели на западе европейской территории, переход через ноль, метели, гололедные явления. Заденут они, конечно, северо-западные, северо-восточные регионы ЦФО (Ярославская, Тверская, Ивановская, Смоленская, Московская области)», — подчеркнул синоптик.

В то же время он добавил, что в последние дни ноября температура воздуха установится отрицательная.

«Метеокачели прекратятся, будут устойчивые отрицательные температуры. Без сильных морозов, но все-таки отрицательные температуры. Сильных снегопадов мы не ждем», — уточнил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Гидрометцентре РФ сообщили, что в пятницу, 20 ноября, в Москве будет облачно, снег, мокрый снег, сильная гололедица. Температура воздуха −1… +1 °C.