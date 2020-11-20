Женева, Швейцария, , 08:15 — REGNUM Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) не рекомендует использовать препарат ремдесивир госпитализированным с COVID-19 пациентам. Об этом сообщается на сайте ВОЗ.

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Отмечается, что эксперты ВОЗ против использования данного препарата, поскольку сейчас пока нет доказательств, что «ремдесивир улучшает выживаемость и другие исходы у пациентов».

Этим препаратом от COVID-19 лечили в том числе президента Соединённых Штатов Дональда Трампа. После выздоровления американский лидер пообещал всем гражданам США такое же лечение, какое было у него.

Как сообщало ИА REGNUM, в США суточная смертность от заболевания COVID-19, вызываемого коронавирусом SARS-CoV-2, достигла самого максимального значения за полгода — немногим менее двух тысяч человек. Это следует из данных, опубликованных 19 ноября американским Университетом Джонса Хопкинса, который занимается сбором медицинской статистики в стране и мире.

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