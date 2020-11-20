Новосибирск, , 08:04 — REGNUM В Новосибирской области возбуждено уголовное дело из-за применения недозволенных методов воспитания работником детского центра языкового развития и творчества. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении СКР.

Дело возбуждено по ст. 156 УК РФ — «Ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего».

«В ходе расследования будут установлены все обстоятельства произошедшего, в том числе причины и условия, способствовавшие совершению преступления. Расследование уголовного дела продолжается», — уточнили в ведомстве.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, жительница Новосибирска обвинила воспитателя одного из детских центров города в издевательствах над её пятилетними сыновьями-двойняшками. Прокуратура и СКР начали свои проверки данной информации.

Читайте также: Издевательствами в детском центре Новосибирска заинтересовались следователи