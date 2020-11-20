Токио, , 07:46 — REGNUM Министерство здравоохранения, труда и благосостояния Японии не планирует отказываться от использования при лечении больных с коронавирусом одобренного ранее препарата ремдесивир. Об этом генеральный секретарь правительства Кацунобу Като сообщил 20 ноября в ходе пресс-конференции в Токио.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: ограничения ужесточаются – все новости»

По его словам, ремдесивир в мае получил одобрение в Японии для лечения пациентов с COVID-19 «в связи с выявлением определённой эффективности этого препарата в ходе ряда клинических испытаний, а также исходя из разрешения на его использование в США».

«Насколько мне известно, в настоящий момент Минздрав не считает необходимым пересматривать решение по поводу одобрения», — подчеркнул Като, комментируя информацию о решении экспертов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) при лечении пациентов с коронавирусом.

Как сообщало ИА REGNUM, пациентам с заболеванием COVID-19 не следует назначать препарат ремдесивир, насколько бы тяжело они больны ни были. Об этом говорится в заявлении группы международных экспертов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по разработке руководящих принципов.

Читайте также: Черногория ждет поставки крупной партии препарата «Ремдесивир»

Читайте ранее в этом сюжете: ВОЗ рекомендовала не использовать ремдесивир для лечения COVID-19