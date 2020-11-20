Новосибирск, , 07:35 — REGNUM Пассажиропоток новосибирского аэропорта «Толмачёво» в октябре 2020 года составил 420 890 человек: на внутрироссийских рейсах — 382 390 пассажиров, на международных рейсах — 38 500 пассажиров. Такие данные ИА REGNUM привели в воздушной гавани.

Рост пассажиропотока на рейсах в Анталью в октябре составил 41% (по сравнению с аналогичным периодом 2019 года).

Популярными по-прежнему остаются направления юга России. Так, в октябре рост суммарного пассажиропотока в Сочи, Симферополь, Анапу и Краснодар составил 70,5% (по сравнению с октябрём 2019 года).