Барнаул, , 07:32 — REGNUM Оперативная обстановка с распространением коронавируса в Алтайском крае продолжает оставаться напряженной. По данным оперативного штаба на 20 ноября, общее число жертв SARS-CoV-2 достигло 1008 человек. Причём восемь из них добавились только за последние сутки.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: новые ограничения и правила — все новости»

Среди пациентов с SARS-CoV-2 по-прежнему наблюдается существенный рост количества пациентов, больных внебольничной пневмонией (6911 человек, +55 за сутки) и ОРВИ (10 686 человек, +156 за сутки). Общее число выявленных носителей SARS-CoV-2 достигло 23 853 человека (+233 за сутки).

Тяжелобольных насчитывается 574 (-10 за сутки), к аппаратам ИВЛ подключен 152 пациент (+1 за сутки). Растёт число заразившихся коронавирусом детей.

С начала учебного года, по официальной статистике, таковых значится 739 (+10 за сутки). В общей сложности SARS-CoV-2 победили 20 460 человек (+299 за сутки).

Читайте ранее в этом сюжете: В Алтайском крае зарегистрировали первую тысячу жертв коронавируса