Оренбург, , 07:30 — REGNUM В двух городах Оренбургской области специалисты проведут бесплатное тестирование школьников на коронавирус, сообщает пресс-служба областного правительства.

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Обследование детей пройдет в Оренбурге и Орске, и оно будет не сплошным, а выборочным. Избирательно анализы возьмут у учеников начального звена в микрорайонах городов, где наблюдались основные очаги заболеваемости. Именно среди учеников 1−4-х классов ребята чаще всего болеют коронавирусом бессимптомно. По результатам обследования специалисты намерены оценить влияние бессимптомного носительства детей на динамику заболеваемости в целом. Контрольное тестирование проведут в два этапа, второй раз — через две недели.

Глава регионального минздрава Татьяна Савинова отметила, что Оренбург и Орск для проведения исследования выбраны не случайно — это самые крупные города, где высокий уровень социальных контактов и высокая плотность населения. «Совместно с университетом мы проанализируем полученные данные и смоделируем распространение вируса, а значит — сможем выработать эффективные меры управления ситуацией», — сказала она.

Напомним, в Оренбуржье выявлено 21 129 носителей коронавируса, среди них 4,8% — это дети.