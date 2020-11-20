Тюмень, , 07:25 — REGNUM В Тюменскую областную думу внесён законопроект о возмещении многодетным семьям затрат на оплату проезда к месту отдыха и обратно в пределах России. Получателями выплаты могут стать 14,33 тыс. человек, отмечает автор законодательной инициативы парламентарий Глеб Трубин.

По мнению депутата, возмещение затрат на билеты поможет многодетным тюменцам выехать на отдых всей семьёй и будет способствовать комплексной социальной поддержке семей, где воспитываются трое детей и больше.

Отмечается, что подобные льготы уже действуют в автономных округах — в Югре и на Ямале. Законопроект рассмотрят на ближайшем заседании Тюменской областной думы.