Москва, , 07:18 — REGNUM Значимое улучшение эпидемиологической ситуации в России, связанной с распространением коронавируса, произойдет после массовой вакцинации населения от COVID-19, заявила 20 ноября журналистам заместитель директора по клинической работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Антонина Плоскирева.

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"Вакцинация большей части населения приведет к значимому снижению заболеваемости», — сказала она.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщал, что массовая вакцинация от коронавируса в России начнётся в ближайшие несколько месяцев.

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Добавим, пострегистрационные испытания первой российской вакцины «Спутник V» планируется завершить к концу января 2021 года.

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