Южно-Сахалинск, , 07:17 — REGNUM Систему оказания помощи пациентам с коронавирусной инфекцией в Амурской области по поручению полномочного представителя президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрия Трутнева проверила комиссия Минздрава РФ. Местным специалистам федеральные чиновники дали рекомендации, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве региона.

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Представители Минздрава РФ проверили организацию работы в развёрнутых ковидных госпиталях — в городской клинической больнице, детской городской клинической больнице.

«Есть некоторые моменты, на которые обратили особое внимание. Разработана дорожная карта, которую мы будем сейчас отрабатывать. Все те рекомендации, которые нам дали наши коллеги из Москвы, мы их примем к сведению и постараемся всё учесть», — рассказала руководитель регионального минздрава Светлана Леонтьева.

В Приамурье поэтапно поступают лекарственные препараты для пациентов с коронавирусом, которые проходят лечение на дому.

Как сообщало ИА REGNUM, в Амурской области за последние сутки заражение коронавирусом подтвердилось у 156 человек, днём ранее — 155. За весь период пандемии в регионе выявили 9820 носителей SARS-CoV-2. По информации федерального портала стопкоронавирус. рф, число летальных случаев среди носителей коронавируса резко растёт второй день подряд. За последние сутки от COVID-19 в Амурской области умерли девять человек, днём ранее скончались десять пациентов, за весь период — 97.