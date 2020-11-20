Вашингтон, , 07:12 — REGNUM В США суточная смертность от заболевания COVID-19, вызываемого коронавирусом SARS-CoV-2, достигла самого максимального значения за полгода — немногим менее двух тысяч человек. Это следует из данных, опубликованных 19 ноября американским Университетом Джонса Хопкинса, который занимается сбором медицинской статистики в стране и мире.

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По его данным, в США за прошедшие сутки умерли 1964 пациента с диагнозом COVID-19. По числу суточного прироста заразившихся коронавирусом, в США также был достигнут самый высокий уровень с марта — 182 601 человек.

По данным на 06:50 мск 20 ноября, общее число выявленных с начала пандемии случаев заражения коронавирусом нового типа достигло в США 11 713 221. Умерли 252 514 человек с диагнозом COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, в США с начала пандемии нового коронавируса умерли почти четверть миллиона пациентов с диагнозом COVID-19.

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