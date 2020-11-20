Петропавловск-Камчатский, , 06:50 — REGNUM На Камчатке за весь период пандемии заражение коронавирусом лабораторно подтвердилось у 6955 человек. Полностью излечились 4549 жителей края, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.

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На Камчатке на протяжении нескольких дней ежедневно выявляют порядка 60 случаев заражения коронавирусом. За последние сутки инфицирование подтвердилось у 61 человека, днём ранее — у 60. Ещё 66 жителей края за сутки выписаны с выздоровлением.

Пополнили ковидные стационары 29 носителей коронавируса. Всего в госпиталях проходят лечение 486 пациентов с COVID-19. 298 человек, у которых подтверждено заражение коронавирусом, болеют пневмонией. Из 580 специально созданных коек свободными остаются 94.

За весь период пандемии на Камчатке провели более 194 тыс. исследований на новую коронавирусную инфекцию.

Как сообщало ИА REGNUM, пациентам с заболеванием COVID-19 не следует назначать препарат ремдесивир, насколько бы тяжело они больны ни были. Об этом говорится в заявлении группы международных экспертов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по разработке руководящих принципов.