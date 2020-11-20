Женева, Швейцария, , 06:47 — REGNUM Ситуация с распространением коронавируса нового типа может ухудшиться до масштабов, превосходящих весь прошлый период пандемии, заявил директор управления ВОЗ по Восточному Средиземноморью Ахмед аль-Мандари в ходе пресс-конференции.

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Он рассказал, что в настоящее время в мире готовят к регистрации четыре вакцины против SARS-CoV-2, которые уже прошли клинические испытания. Однако, по словам аль-Мандари, появление вакцин не победит пандемию полностью.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 ноября издание Le Figaro опубликовало материал со ссылкой на сведения ВОЗ, в котором утверждалось, что в ЕС наблюдается снижение числа новых заражений коронавирусом при одновременном росте смертности от COVID-19.

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