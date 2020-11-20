Красноярск, , 06:30 — REGNUM Министерство образования Красноярского края рекомендует продлить дистанционное обучение для 5−11-х классов до 6 декабря 2020 года. Об этом ИА REGNUM сообщили 20 ноября в пресс-службе министерства.

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По словам министра образования края Светланы Маковской, продолжить дистанционное обучение предложено школам в городах Ачинск, Боготол, Бородино, Дивногорск, Енисейск, Канск, Красноярск, Лесосибирск, Минусинск, Назарово, Норильск, Сосновоборск, Шарыпово, ЗАТО Железногорск, ЗАТО Зеленогорск. Для студентов колледжей и техникумов в этих городах рекомендовано продлить «дистанционку» до 31 декабря. Начальная школа может продолжить учебу в очном режиме с соблюдением всех мер безопасности.

Окончательное решение о переходе на «дистанционку» в остальных территориях остаётся за муниципалитетами.

Напомним, до 20 ноября в Красноярском крае полностью на дистанционном обучении находились 20 школ из 1068. Смешанная форма обучения применялась в 354 школах 46 муниципалитетов.

Как сообщало ИА REGNUM, в Красноярском крае по состоянию на 19 ноября выявлено 32 550 носителей коронавируса.

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