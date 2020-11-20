Ульяновск, , 06:09 — REGNUM В Ульяновской области установлен «рекорд» по суточному приросту выявляемых случаев заражения коронавирусом — заражение предварительно подтверждено у 234 человек. Такие данные приводит региональный оперативный штаб.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: новые ограничения и правила — все новости»

По оперативным данным (на вечер 19 ноября), в Ульяновской области лабораторно подтверждено 25 155 случаев заражения SARS-CoV-2, в том числе за последние сутки — 234. Выздоровели с начала пандемии 20 884 человека.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновской области созданы бригады медицинский помощи — своего рода «медицинский десант». Они будут помогать больницам и муниципалитетам в организации медпомощи населению.

Подробнее: В Ульяновской области сформирован «медицинский десант»