Новосибирск, , 06:02 — REGNUM Новосибирским пациентам с COVID-19, которые лечатся на дому, с сегодняшнего дня, 20 ноября, начнут выдавать бесплатные лекарства. Об этом заявил министр здравоохранения региона Константин Хальзов.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: новые ограничения и правила — все новости»

«Мы разработали полностью регламент выдачи. Выдаваться они будут непосредственно медицинскими работниками в день первого контакта с пациентом с подозрением на ковид или с уже подтверждённым диагнозом, — цитируют «Все новости Новосибирской области» Хальзова. — Первые препараты поступили и мы готовы их выдавать».

Пока в Новосибирскую область, по словам министра, поступил только первый транш лекарств — 3,5 тысячи упаковок. Всего же региональный минздрав должен будет обеспечить лекарствами 13 тысяч пациентов с COVID-19, которые лечатся в амбулаторных условиях.