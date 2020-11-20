Веллингтон, , 05:49 — REGNUM В Новой Зеландии за прошедшие сутки выявили три случая заражения коронавирусом нового типа, сообщает пресс-служба новозеландского минздрава.

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Сообщается, что все зараженные были выявлены во время прохождения карантина по прибытии на территорию страны. Случаев распространения инфекции внутри страны не фиксировалось. Один из зараженных прилетел в Новую Зеландию из Румынии транзитным рейсом через Катар и Австралию, второй — из Объединенных Арабских Эмиратов, третий — из Катара транзитом через Австралию. Все они находятся в карантинном учреждении в Окленде.

В настоящее время в Новой Зеландии числится 40 активных случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии в стране подтвердили 1657 случаев инфицирования SARS-CoV-2.