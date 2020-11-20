Урумчи, Китай, , 05:48 — REGNUM В Синьцзян-Уйгурском автономном районе на северо-западе Китая не осталось больше на лечении пациентов с диагнозом COVID-19, сообщает 20 ноября агентство Синьхуа.

Общее число подтвержденных случаев опасной инфекции в регионе снизилось до нуля после того, как четыре пациента были выписаны из госпиталя в Кашгаре, сообщили в региональной комиссии здравоохранения Синьцзяна.

В общей сложности 34 бессимптомных пациенты было снято с карантина и медицинского наблюдения в регионе. Ни одного нового подтвержденного или бессимптомного случая в Синьцзяне выявлено за сутки не было. Осталось лишь два бессимптомных пациента.

В период с 24 октября по 19 ноября в общей сложности 78 пациентов с COVID-19 было выписано из больниц региона, еще 350 бессимптомных пациентов было снято с медицинского наблюдение.