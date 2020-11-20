Южно-Сахалинск, , 05:39 — REGNUM За весь период пандемии на Сахалине заражение коронавирусом подтвердилось у 10 045 человек. Полностью излечились 6929 жителей области, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.

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За последние сутки в области выявили ещё 128 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Справились с болезнью 243 человека. Ещё 3110 носителей коронавируса проходят лечение.

На Сахалине зарегистрирован шестой летальный исход пациента от COVID-19. Сообщается, что умер мужчина 1962 года рождения. Болезнь у него протекала в крайне тяжелой степени.

Как сообщало ИА REGNUM, пациентам с заболеванием COVID-19 не следует назначать препарат ремдесивир, насколько бы тяжело они больны ни были. Об этом говорится в заявлении группы международных экспертов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по разработке руководящих принципов.