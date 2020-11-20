Тяньцзинь, Китай, , 05:35 — REGNUM В китайском городе центрального подчинения Тяньцзине на севере страны было выявлено четыре новых подтвержденных случая COVID-19, сообщает 20 ноября агентство Синьхуа.

Трое пациентов являются жителями жилого комплекса «Каньхайсюань» в городе Тяньцзине, в то время как еде один является работником обслуживающего персонала комплекса, сообщили в городском центре контроля и профилактики инфекционных заболеваний.

Первый тес на коронавирус у данных пациентов, полученный 10 ноября, бал отрицательным. Людей проверили на вирус после того, как в комплексе был найден заболевший. Но результаты второго теста, полученные 19 ноября, оказались положительными.