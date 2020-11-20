Москва, , 05:34 — REGNUM В Кемеровской области с 23 ноября снимаются ограничения, касающиеся работы образовательных организаций. Распоряжение опубликовано на сайте регионального правительства, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Все школы смогут приступить к работе в штатном режиме при условии соблюдения установленных санитарно-эпидемиологических требований. К очным занятиям вернутся все школьники с 1 по 11 класс.

Техникумы, училища и колледжи вернутся к очному обучению частично. Дистанционное обучение продолжится в профессиональных образовательных организациях Кемерова, в Беловском, Новокузнецком и Прокопьевском городских округах как минимум до 29 ноября. Студенты техникумов и колледжей других муниципалитетов вновь смогут посещать лекции.

При этом организации дополнительного образования с понедельника, 23 ноября, смогут проводить занятия, но в группах должно быть не более десяти человек.