Триполи, , 05:28 — REGNUM В Ливии за прошедшие сутки выявили 541 случай заражения коронавирусом нового типа, сообщает национальный центр по контролю за заболеваниями.

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По его данным, 19 ноября в стране провели 4136 тестов на выявление инфекции, из них 541 показал положительный результат. Таким образом, всего в Ливии с начала пандемии выявили 76 006 случаев инфицирования SARS-CoV-2.

В Ливии уже смогли выздороветь 45 739 пациента, их уже выписали из медицинских учреждений. Еще 1062 с болезнью не справились и скончались.