Улан-Удэ, , 05:27 — REGNUM В Бурятии за минувшие сутки выявили 275 новых случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2, а общее число подтверждённых случаев заражения достигло 16 466. Об этом утром 20 ноября сообщает пресс-служба регионального оперативного штаба.

Инфекционная койка для госпитализации пациентов с COVID-19 Egov-buryatia.ru

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На столицу Бурятии Улан-Удэ приходится 9422 случая заражения (57% от общего числа по региону).

За сутки в Бурятии скончались девять пациентов с COVID-19 (всего умерли 334 человека с тяжёлой сопутствующей патологией). Проходят лечение в стационарах республики 2208 больных. На амбулаторном лечении находятся 3068 человек, наблюдаются 11 299 человек. Успешно завершили лечение и выписались из больниц 10 856 (+267) человек.

В реанимации остаются 114 пациентов в тяжёлом состоянии. В том числе 56 — подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких. Занятость коечного фонда составляет 78,7% — из 2806 перепрофилированных коек заняты 2208.

Как сообщало ИА REGNUM, предприниматели в Бурятии, вынужденные прекратить работу из-за новых коронавирусных ограничений, протестуют второй день.

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