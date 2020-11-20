Пекин, , 04:59 — REGNUM Из больниц Китая за прошедшие сутки было выписано 20 пациентов, приболевших COVID-19, сообщает 20 ноября агентство Синьхуа.

По данным Национальной комиссии здравоохранения КНР, в общей сложности еще 311 пациентов остаются на лечении в больницах страны с подтвержденным диагнозом новой коронавирусной инфекции. Один человек находится в тяжелом состоянии.

В общей сложности 81 453 пациента было выписано из больниц страны по выздоровлении, сообщили в комиссии. При этом, общее число заболевших в Китае достигло 86 398 человек, из которых 4634 человека скончались.