Мехико, , 04:52 — REGNUM В Мексике число умерших пациентов с коронавирусной инфекцией превысило 100 тысяч человек, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения страны.

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По данным ведомства, к 20 ноября в Мексике скончались 100 104 пациента с COVID-19. Также за минувшие сутки на мексиканской территории выявили 4 472 инфицированных SARS-CoV-2. Таким образом, общее количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа в Мексике достигло 1 019 543.

Отмечается, что уже смогли выздороветь более 766 тысяч человек. В настоящее время больницы Мексики заполнены на 37%.