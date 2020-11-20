Загреб, , 04:55 — REGNUM Министр науки и образования Хорватии Радован Фукс в интервью хорватскому телеканалу 19 ноября завил, из-за распространения коронавируса в системе образования страны будут введены новые ограничительные меры. Об этом сообщает хорватское новостное агентство Index.

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На вопрос о введении более ранних зимних каникул в стране, Фукс ответил, что есть возможность их перенести, но в случае, если в этом будет крайняя необходимость в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации в Хорватии.

«В этом случае всю образовательную программу можно было бы компенсировать, выйдя на летние каникулы на две недели позже, но это то, что нужно необходимо обсудить на национальном уровне», — пояснил он.