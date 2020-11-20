Нью-Йорк, США, , 04:43 — REGNUM Жесткие санитарные ограничения будут введены в ближайшее время в американском городе Нью-Йорк из-за ситуации с новым коронавирусом, заявил мэр мегаполиса Билл де Блазио в ходе пресс-конференции.

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Он отметил, что это решение является «лишь вопросом времени». Градоначальник рассказал, что власти города собираются закрыть спортивные клубы и запретить предприятиям общепита обслуживать клиентов в помещениях.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти американского штата Калифорния объявили, что в регионе с 21 ноября на месяц вводится комендантский час с 22:00 до 05:00.

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