Загреб, , 04:49 — REGNUM Национальный штаб гражданской защиты Хорватии 19 ноября заявил, что к концу недели будут приняты новые ограничительные меры для борьбы с коронавирусом. Об этом сообщает хорватское новостное агентство Večernji list.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: новые ограничения и правила — все новости»

Данное объявление последовало на следующий день после организации «колонны памяти» по случаю Дня памяти в Вуковаре. Напомним, штаб раннее ввёл специальные меры для проведения данного мероприятия, для участия в котором допускалось 500 человек. Однако же, в Вуковаре собралось многократно больше людей, чем допускал штаб.

Одна из мер касается сокращения рабочего времени ночных клубов. Ночные клубы официально не закроются, но теперь еще больше сократиится их рабочее время. Кроме того, речь идет о дополнительном ограничении количества участников на различных собраниях, сокращении рабочего времени в сфере общественного питания, об обязательствах работодателей организовывать работу на дому.

Читайте ранее в этом сюжете: В Хорватии отметили День памяти хорватских жертв гражданской войны