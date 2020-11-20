Сеул, , 04:24 — REGNUM В Южной Корее за прошедшие сутки выявили 363 зараженных коронавирусом нового типа, сообщает южнокорейское агентство по контролю и профилактике заболеваний.

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Из них 320 случаев связано с распространением инфекции внутри страны, остальные заболевшие прибыли в республику из-за границы. Центр отмечает, что уже на протяжении трех суток ежедневно выявляют в Южной Корее более 300 инфицированных. Последний раз такой рост заболеваемости фиксировался в конце августа 2020 года.

Всего в Южной Корее с начала пандемии выявили 30 017 зараженных SARS-CoV-2. Также за минувшие сутки в республике скончались три пациента с коронавирусной инфекцией. Таким образом, общее число жертв осложнений COVID-19 в Республике Корея выросло до 501.