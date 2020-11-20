Бразилиа, , 03:47 — REGNUM Общее количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2 в Бразилии достигло 5 981 767. Об этом сообщает на своем сайте бразильский минздрав.

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При этом 5 407 498 пациентов уже излечились. За сутки в стране выявили 35 918 новых носителей вируса. Также за 24 часа медики Бразилии зафиксировали смерть 606 больных с COVID-19. С начала пандемии от осложнений при этом заболевании скончался 168 061 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце октября стало известно, что бразильские специалисты изучают возможный случай повторного инфицирования SARS-CoV-2, произошедший с медсестрой из города Аракажу.

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