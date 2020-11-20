Биробиджан, , 03:44 — REGNUM В Еврейской автономной области продолжает фиксироваться ежесуточное превышение числа вылечившихся от COVID-19 пациентов по отношению к количеству вновь выявленных носителей коронавируса. Так, за последние сутки в регионе выявили 28 новых случаев заражения коронавирусом, полностью справились с болезнью 41 человек, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в областном оперативном штабе.

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За весь период пандемии в регионе заражение коронавирусом подтвердилось лабораторно у 2676 человек. Справились с болезнью 1566 жителей ЕАО, умерли 47.

В двух инфекционных госпиталях лечение от COVID-19 проходят 170 пациентов. Ковидный коечный фонд заполнен на 74,2% — из 310 коек свободны 80. Ещё 893 человека лечатся на дому.

Как сообщало ИА REGNUM, выявлены четыре симптома заражения коронавирусной инфекцией, которые могут выявляться на ранних стадиях заболевания. Об этом сообщает издание Express со ссылкой на исследования учёных.