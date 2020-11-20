Вашингтон, , 03:36 — REGNUM Смертная казнь гражданки США Лизы Монтгомери, осужденной за жестокое убийство беременной женщины в 2004 году, отложена американским судом из-за заражения новым коронавирусом адвокатов заключенной, передает телеканал NBC.

Приговор должен был приведен в исполнение 8 декабря в штате Индиана. Отмечается, что защитники Монтгомери заразились после посвящения тюрьмы, в которой находится женщина.

Казнь отложена до конца 2020 года для того, чтобы адвокаты выздоровели и успели подать заявление о смягчении наказания президенту США Дональду Трампу.

Напомним, последний раз смертная казнь женщины в США была проведена в 1953 году.

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