Шанхай, Китай, , 03:28 — REGNUM Бренд McCafe, принадлежащий сети быстрого питания McDonald's заявил в Шанхае о намерениях вложить 2,5 млрд юаней (около $381,6 млн) в кофейный рынок Китай в ближайшие три года, сообщает агентство Синьхуа.

Инвестиции будут направлены на открытие трех новых кофеен внутри ресторанов McDonald's, улучшение оборудование и предоставление профессионального обучения персонала, дабы удовлетворить растущий спрос на кофе в стране, сообщили генеральный директор McDonald's China Филлис Чунг.

Целью McCafe является покрыть своими кофейнями все рестораны McDonald's в Пекине, Шанхае, Гуанчжоу, Шэньчжэне до конца года, после чего продолжить расширение бизнеса на семь других городов, включая Нанкин, Хансжоу и Сямэнь.

К 2023 году компания ожидается открыть уже 4000 кофеен на материковой части Китая. Напомним, что McDonald's вышан на рынок Китая в 1990 году и в настоящее время имеет более чем 3600 ресторанах по всей стране.