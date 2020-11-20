Женева, Швейцария, , 03:26 — REGNUM Пациентам с заболеванием COVID-19 не следует назначать препарат ремдесивир, насколько бы тяжело они больны не были. Об этом говорится в заявлении группы международных экспертов Всемирной Организации Здравоохранения (ВОЗ) по разработке руководящих принципов.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: ограничения ужесточаются – все новости»

«Ремдесивир не оказывает значимого влияния на смертность или другие важные для пациентов результаты, такие как необходимость механической вентиляции легких или время для клинического улучшения», — объяснили эксперты организации после проведённых исследований.

Они пришли к выводу, что препарат улучшает важные для пациентов показатели. При этом они согласились с необходимостью продолжения участия ремдесивира в дальнейших исследованиях, чтобы выявить возможное положительное влияние на конкретные группы пациентов.

Добавим, в ВОЗ и раньше заявляли о почти полной бесполезности распространённых в продаже лекарственных средств от COVID-19, в том числе ремдесивира.

Читайте ранее в этом сюжете: ВОЗ назвала почти бесполезными популярные «препараты от COVID-19»