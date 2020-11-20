Пекин, , 03:21 — REGNUM Полиция провинции Юньнань на юго-западе Китая раскрыла случай контрабанды наркотиков, поймав троих подозреваемых и изъяв 49,63 кг метамфетамина, сообщает 19 ноября агентство Синьхуа.

Еще 24 сентября полиция узнала, что некий гражданин по фамилии Сюй вместе с двумя напарниками выехал из города Цхиньхун на двух машинах после того, как забрали наркотики. Полицейские поймали их в пригороде Цзиньхуна.

Допрос показал, что подозреваемые ввезли наркотики в Китай через иностранного дилера контрабандным образом и были схвачены во время подсчета стоимости метамфетамина. Расследование продолжается.