Вашингтон, , 03:20 — REGNUM Администрация президента США Дональда Трампа не собирается закрывать школы на карантин и заставлять граждан страны соблюдать самоизоляцию, заявил американский вице-президент Майк Пенс в ходе брифинга в Белом доме.

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По его словам, в администрации не считают подобные меры эффективными в борьбе с коронавирусной инфекцией. Также Пенс отметил, что в США стали делать еще больше тестов на выявление инфекции среди населения.

Как сообщало ИА REGNUM, губернатор американского штата Калифорния Гэвин Ньюсом распорядился ввести комендантский час в регионе из-за роста заболеваемости COVID-19. В течение месяца жителям будет запрещено покидать свои дома без особой необходимости.

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