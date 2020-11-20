Чжэнчжоу, Китай, , 03:18 — REGNUM Таможня столицы провинции Хэнань в центральной части Китая города Чжэнчжоу изъяла более 600 живых муравьев в посылке, отправленной из Турции, сообщает 19 ноября агентство Синьхуа.

Муравьи были упакованы в восемь пробирок, каждая из которых содержала одну королеву и еще 100 других муравьев. Получатель заявил, что он собирался держать муравьев в качестве домашних животных.

Предварительное расследование показало, что колонии муравьев принадлежат виду муравьев-древоточцев. Эти виды имеют крупный размер при высокой репродуктивной способности и высокой адаптируемости, что представляет угрозу для местного экологического баланса.

В Китае действует запрет на ввоз в страну живых насекомых, поэтому местные таможенные власти уничтожат насекомых согласно букве закона.