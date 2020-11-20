Пекин, , 03:12 — REGNUM Метеорологические власти Китая продлили синий уровень погодной опасности из-за снежных бурь в северо-восточных районах страны, сообщает 19 ноября агентство Синьхуа.

В Национальном метеорологическом центре сообщили, что снегопад вероятно обрушится на некоторые северо-восточные районы провинций Хэйлунцзян и Цзилинь с 19 по 20 ноября. Ожидается до 4 см снега.

Ожидается, что метели нанесут до 15 см снега в восточной части Хэйлунцзяна, сообщили в центре. Центр посоветовал жителям избегать деятельности на открытом воздухе и призвал местные власти принять меры предосторожности с дорогами, железными дорогами, электричеством и телекоммуникациями.

Китай имеет четырехуровневую систему цветового предупреждения о погоде, причем красный цвет представляет собой наиболее суровый, а затем идут оранжевый, желтый и синий по мере убывания.