Красноярск, , 03:00 — REGNUM В пятницу, 20 ноября, в Красноярске будет облачно с прояснениями, небольшой снег, на дорогах гололедица, температура воздуха — 6… — 4 °C. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

В 06:50 на Театральной площади было — 7 °C.

Ночью с 20 на 21 ноября ожидается до — 7 °C. Небольшой кратковременный снег.

Скорость юго-западного, западного ветра 8−13 м/с. Давление — 750 мм рт. ст.

В субботу, 21 ноября, в Красноярске до — 2 °C днём и около — 5 °C ночью. Временами снег.

В воскресенье, 22 ноября, в Красноярске ожидается до — 1 °C днём. Ночью — до — 7 °C.

По прогнозам Среднесибирского УГМС, 20 ноября в центральных и южных районах Красноярского края на дорогах гололедица. На юге Таймырского муниципального района ожидаются порывы южного ветра до 15−27 м/с, метель. В Туруханском районе ожидаются порывы западного ветра до 15−20 м/с, метель.

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