Оттава, , 01:57 — REGNUM Режим закрытия общей границы Канады и США будет продлен до 21 декабря, сообщил канадский министр общественной безопасности и обеспечения готовности к чрезвычайным ситуациям Уильям Блэр на своей странице в Twitter.

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Решение принято обеими странами из-за ситуации с пандемией нового коронавируса.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 ноября, по сведениям университета Джонса Хопкинса, в США за сутки зарегистрировали более 170 тысяч случаев заражения SARS-CoV-2.

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