Прага, , 01:44 — REGNUM Действие режима чрезвычайного положения из-за распространения нового коронавируса в Чехии продлено до 12 декабря, передает Чешское телевидение.

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Решение одобрено нижней палатой парламента страны. За продление проголосовали 56 депутатов, а против — 42. Еще пятеро парламентариев воздержались.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что власти Чехии собираются продлить введенный 5 октября режим ЧП до 20 декабря.

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