Тегеран, , 08:53 — REGNUM 19 ноября министерство здравоохранения Ирана подтвердило 13 223 случая заражения COVID-19 и 476 смертей от коронавирусной инфекции за последние 24 часа. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

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Выступая на ежедневной пресс-конференции, пресс-секретарь министерства здравоохранения Ирана Сима Лари заявила, что за последние 24 часа было подтверждено 13 223 новых случая заболевания, а общее число заражений в стране составило 815 117.

По её словам, из вновь выявленных случаев заражения 2938 пациентов госпитализированы, при этом 5729 человек находятся в критическом состоянии. Лари отметила, за последние 24 часа от COVID-19 в стране погибло 476 человек, что привело к увеличению общего числа смертей до 43 417.

«В общей сложности 583 704 человека выздоровели», — сказала она, подчеркнув, что для выявления случаев заражения по всей стране было проведено более 5,6 миллиона обследований.