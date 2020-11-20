Москва, , 01:29 — REGNUM Ситуация с распространением коронавирусной инфекции нового типа в России продолжает ухудшаться, однако резкого увеличения заболеваемости не наблюдается, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире телеканала «Россия-1».

Анна Попова "Ситуация, безусловно, напряженная, взрывного роста мы не видим ни в одном субъекте Российской Федерации. Но вместе с тем постепенное нарастание и ухудшение ситуации очевидно».

Руководитель ведомства попросила граждан отказаться от посещения общественных мест без веских оснований. Попова также рассказала, что, если жители будут придерживаться правил профилактики, введения карантина в стране удастся избежать.

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Как сообщало ИА REGNUM, 19 ноября глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил, что его ведомство ожидает усиление нагрузки на систему здравоохранения России в новогодний период.

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