Милан, Италия, , 00:59 — REGNUM Курение в общественных местах на открытом воздухе в итальянском городе Милан будет запрещено с 1 января 2021 года решением городских властей. Об этом сообщает издание La Repubblica.

Речь идет о парках, остановках, кладбищах и стадионах. Решение уже одобрено городским советом.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 ноября запрет на курение в общественных местах ввели власти Турции. В Анкаре объяснили, что это ограничение должно помочь в борьбе с новым коронавирусом.

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