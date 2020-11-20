Вашингтон, , 00:52 — REGNUM Будущая игра God of War: Ragnarok вряд ли выйдет на консоли PlayStation 4. Об этом 20 ноября сообщил портал Game Rant.

По мнению автора статьи, этот проект является очень важным для Sony и компания, скорее всего, использует эту игру в качестве «игры-убийцы», такой же, какой должна стать Halo Infinite для Xbox Series X.

Таким образом, в ситуации, когда многие геймеры пока «сидят» на PlayStation 4 и не спешат обновлять консоль, Sony может сделать God of War: Ragnarok эсклюзивом для PlayStation 5, чтобы использовать этот проект для продвижения устройства в 2021 году.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что глава PlayStation Джим Райан отказался отвечать на вопрос о том, будет God of War: Ragnarok эксклюзивом PlayStation 5. Некоторые СМИ предположили, что пока Sony не приняла решение по этому поводу.

Читайте ранее в этом сюжете: Глава PlayStation отказался отвечать на вопрос о God of War: Ragnarok